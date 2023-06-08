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Минпромторг РФ предложил распространить цифровой акциз на пиво и сладкие напитки

Глава департамента Минпромторга Заславский: ведомство готово распространить цифровой акциз на пиво и сладкие напитки

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Директор департамента системы цифровой маркировки товаров Минпромторга Владислав Заславский заявил, что ведомство готово распространить цифровой акциз на пиво и сладкие напитки. Об этом он сообщил на круглом столе в Совфеде, передает ТАСС.

«Мы заявляем о своей готовности такие проекты масштабировать на пиво, пивные напитки и сладкую воду, которые также подлежат маркировке», — сказал он.

По его словам, акциз введен уже в отношении всех видов табачной продукции.

Ранее Минпромторг РФ разработал законопроект о введении госрегулирования производства и оборота метанола.

Сейчас оборот контролируется в рамках Единой государственной автоматизированной системы учета производства и оборота этилового спирта (ЕГАИС).

По данным Минпромторга, данная мера поможет сформировать систему учета объемов производства, а также продажи и использования метанола на рынке.

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