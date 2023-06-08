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Стало известно, в какую страну Россия нарастила экспорт нефти почти в 20 раз

Новак сообщил о 19-кратном росте экспорта российской нефти в Индию по итогам 2022 года

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Tatiana Meel/Reuters

По итогам 2022 года объемы поставок российской нефти на индийский внутренний рынок выросли в 19 раз по сравнении с уровнем 2021 года, до 41 млн тонн. При этом за данный период времени Москва нарастила экспорт не только сырья, но и нефтепродуктов (в 2 раза, до 6,2 млн тонн), приводит слова вице-премьера Александра Новака РИА Новости.

За 2022 год Россия также увеличила объемы поставок угля на внутренний рынок Индии. Речь идет о 3-кратном росте, до 20 млн тонн, уточнил он.

«По сравнению с 2021 годом поставки нефти в Индию в прошлом году увеличились в 19 раз, до 41 миллиона тонн, а угля — в 3 раза, до 20 миллионов тонн. Экспорт нефтепродуктов в Индию за 2022 год достиг уровня 6,2 миллиона тонн (в 2021 году — 3,1 миллиона тонн)», — заключил Новак.

8 июня вице-премьер Александр Новак заявил, что по итогам текущего года экспорт нефти и нефтепродуктов в западные страны значительно просядет. Это будет во многом обусловлено действием международных санкций против Москвы. На этом фоне Россия к концу 2023 года экспортирует в данном направлении только 40% нефти и нефтепродуктов от прошлых объемов — 87 млн тонн против 223 млн тонн.

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