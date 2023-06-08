Посольство и консульство Финляндии теперь могут открыть счета только в одном банке России

МИД России сообщил, что посольство Финляндии в Москве и генконсульство страны в Санкт-Петербурге могут открыть и использовать банковские счета только в одном финучреждении в РФ, передает РБК со ссылкой на департамент информации и печати министерства.

По информации МИД РФ, загранучреждения России в Финляндии находятся в таких же условиях.

Отмечается, что посольство Финляндии на основе взаимности получило «возможность пользоваться российским банком ВТБ для осуществления платежей по обеспечению текущей деятельности диппредставительства в соответствии с нормами Венской конвенции».

В российском дипведомстве также подтвердили готовность вести диалог относительно доступности услуг кредитно-финансовых организаций, чтобы обеспечить надлежащие условия деятельности диппредставительств и консульских учреждений двух стран. Одним из способов урегулирования называется взаимное снятие всех ограничений.

Ранее сообщалось, что Финляндия решила выдворить из страны девять человек, работавших в посольстве РФ в Хельсинки и якобы выполнявших разведывательные функции.