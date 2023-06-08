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Министр финансов Казахстана отреагировал на данные об отказе банков работать с рублями

Министр Жамаубаев: правительство Казахстана не ограничивало работу банков по платежам в рублях

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Максим Богодвид/РИА Новости

Вице-премьер и министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев заявил, что власти страны не ограничивали работу банковского сектора относительно денежных переводов в рублях, банки сами решают, как работать. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

Ранее газета «Ведомости» писала, что российские предприниматели столкнулись с тем, что банки Казахстана не принимают платежи в рублях.

«В целом есть такое понятие, как KYC (англ. know your customer) — «знай своего клиента». Если банковский сектор фильтрует определенные моменты, связанные с санкционными вопросами или другими, — это непосредственно работа самих банков», — рассказал Жамаубаев.

То есть, банки вправе сами определять критерии работы, пояснил чиновник.

В конце мая РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков Национального банка (Нацбанка) Казахстана сообщал, что по итогам апреля объем денежных переводов из России в республику сократился впервые за год. За второй месяц весны этот показатель снизился на 44% в годовом выражении и достиг минимального с апреля 2022-го уровня 10,2 млрд тенге (1,7 млрд руб.)

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