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Подсчитаны переплаты невысыпающимся россиянам

НАФИ: переплаты за неэффективность невысыпающихся сотрудников составляют ₽3,5 трлн в год

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Depositphotos

Переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников российских компаний составляют 3,5 трлн руб. в год по России. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ. Сообщается, что при этом в недосыпе призналась почти половина работающих граждан.

Специалисты НАФИ указали: «Снижение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, ведет к снижению производительности труда, а значит работодатель в эти дни переплачивает работнику».

В итоге переплаты составляют в среднем 291 млрд руб. в месяц, или 3,5 трлн руб. в год. В НАФИ указали, что последние подсчеты оказались на 100 млрд руб. в месяц больше, чем аналогичные в 2019 году.

Также в исследовании говорится, что россияне в среднем ощущают недосып четыре дня в неделю. А о недостатке сна заявили 48% респондентов.

Больше всего от недосыпа страдают люди в возрасте от 35 до 44 лет — их 59%. При этом среди недосыпающих женщин оказалось больше, чем мужчин (58%).

Ранее сообщалось, что недостаток сна имеет отрицательное влияние на все системы органов и может приводить к проявлению опасных для жизни состояний. Например, галлюцинациям или, в случаях хронического недосыпа, к развитию сердечно сосудистых осложнений, угрожающих инфарктом и инсультом. Об этом «Газете.Ru» рассказал невролог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Антон Тихоновский.

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