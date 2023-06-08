Венесуэльская авиакомпания открывает прямые рейсы между Гаваной и Москвой

Венесуэльская государственная авиакомпания Conviasa планирует с 16 июня открыть регулярные прямые пассажирские рейсы между Гаваной и Москвой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение авиакомпании в Twitter.

Первый вылет из Гаваны состоится в 23:00 по местному времени (06:00 мск 17 июня). Авиалайнер должен приземлиться в российской столице 17 июня в 18:30 мск, обратный вылет из Москвы в Гавану запланирован на 21:30 мск.

Частота полетов по этому маршруту не сообщается. Стоимость билета в зависимости от класса и количества багажа начинается от $3 886.

C середины 2021 года венесуэльская компания выполняет прямые пассажирские авиарейсы между Каракасом и Москвой один раз в две недели.

Ранее в Росавиации сообщили, что российские авиакомпании смогут осуществлять перелеты в Венесуэлу с посадкой на Кубе. В сообщении отмечено, что авиакомпании России будут осуществлять свои перелеты из Москвы в венесуэльский Порламар транзитом через кубинский Варадеро. В свою очередь, авиакомпании Венесуэлы будут следовать из Каракаса в Гавану, а следом в Москву.