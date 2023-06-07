На Украине назвали невозможным восстановление Каховской ГЭС

Генеральный директор крупнейшей гидрогенерирующей компании «Укргидроэнерго» Игорь Сирота официально объявил, что Каховская ГЭС не может быть восстановлена. Его слова приводит украинская газета «Страна.ua».

«Чтобы построить новую станцию, нужно минимум 5 лет — в режиме 24/7», — указал Сирота.

По оценке гендиректора, на это понадобится по меньше мере 1 млрд гривен (примерно $27 млн).

«Будем аккумулировать воду на верхних водохранилищах для того, чтобы после деоккупации как можно быстрее наполнить Каховское водохранилище», — рассказал он.

Сирота также добавил, что первоначально необходимо перегородить разрушенную дамбу и обеспечить водой население, аграриев и промышленность.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о создании штаба по ликвидации последствий прорыва дамбы на Каховской ГЭС. По его словам, правительство направило около $63 млн на обеспечение пострадавших регионов питьевой водой.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой. Россия и Украина обвиняют в произошедшем друг друга.