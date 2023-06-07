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Стало известно, на сколько просели международные резервы РФ в мае

Международные резервы России снизились на $11,6 млрд по итогам мая

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Мария Девахина/РИА Новости

По итогам мая текущего года объемы международных резервов России сократились на $11,6 млрд. По состоянию на начало июня, этот показатель составил $584,1 млрд, сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

«К 1 июня объемы международных резервов составили $584 175 млрд. Из них $438 344 млрд — валютные резервы», — следует из статистических данных ЦБ.

Таким образом, с января текущего года объем международных резервов России увеличился на 0,38%. В денежном выражении этот показатель вырос или $2,1 млрд, свидетельствуют материалы валютного регулятора.

1 июня в Центробанке сообщили, что этот показатель снизился на 0,5% с 19 по 26 мая. В денежном выражении речь шла о падении до уровня $586,3 млрд. Таким образом, за семь дней международные резервы РФ сократились на $3 млрд. Для сравнения, с 12 по 19 мая этот показатель уменьшился на $10,2 млрд и составил $589,3 млрд.

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