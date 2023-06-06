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Стало известно об отсутствии замечаний к законопроекту о налоге на сверхприбыль

Минюст: все замечания к законопроекту о налоге на сверхприбыль были урегулированы

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Все замечания Минюста РФ по законопроекту о налоге на сверхприбыль прошлых лет были урегулированы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Все замечания, высказанные Минюстом России, были урегулированы совместно с заинтересованными органами власти еще до рассмотрения законопроекта на правительственной комиссии по законопроектной деятельности», — отметили в пресс-службе.

В сообщении указали, что к текущей версии законопроекта никаких претензий больше нет.

Ранее во вторник газета «Ведомости» со ссылкой на пакет документов, подписанный по итогам заседания правовой комиссии по законодательной деятельности, писала, что в Минюсте сочли налог на сверхприбыль прошлых лет противоречащим Конституции РФ. По мнению представителей Министерства, в инициативе налоговой базой признается прибыль прошлых лет. А это придает фактически обратную силу нормам, регулирующим подобные правоотношения.

До этого в Минфине предлагали «донастроить» механизм единого налогового счета (ЕНС) на фоне жалоб российских регионов, так как регионы жаловались на то, что с переходом на ЕНС и единый налоговый платеж стали появляться кассовые разрывы.

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