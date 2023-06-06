Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минфине заявили о работе банка БРИКС вне политики

Министр финансов Силуанов заявил, что Новый банк развития БРИКС работает вне политики

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN рассказал, что Новый банк развития (НБР), который был учрежден странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), работает вне политики. Коммерческая организация, по его словам, удовлетворяет потребности акционеров.

Чиновник указал, что Минфин РФ продолжит взаимодействие с финансовой организацией, чтобы проектная и инвестиционная работа в России продолжалась. Это станет возможным, несмотря на санкции.

Силуанов отметил, что реализация новых проектов и завершение начатых является приоритетным направлением работы с НБР в России. Чтобы это осуществить, есть свои механизмы, подчеркнул министр.

Силуанов также рассказал, что обсуждается новый функционал банка, в том числе возможность создания платежной системы BRICS Pay.

Ранее стало известно, что Аргентина может присоединиться к Новому банку развития БРИКС. Возможно, это произойдет в августе этого года. Предложение будет обсуждаться на встрече управляющих банка в начале августа в Южной Африке.

Ранее в Германии оценили перспективы расширения БРИКС. Как указала представитель МИД ФРГ, в настоящее время якобы можно говорить о наличии определенных ограничений внутри организации, в том числе это касается сплоченности ее участников. Она также добавила, что Германия контактирует с отдельными участниками БРИКС, в частности, с Бразилией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях