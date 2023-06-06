В Минфине заявили о работе банка БРИКС вне политики

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN рассказал, что Новый банк развития (НБР), который был учрежден странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), работает вне политики. Коммерческая организация, по его словам, удовлетворяет потребности акционеров.

Чиновник указал, что Минфин РФ продолжит взаимодействие с финансовой организацией, чтобы проектная и инвестиционная работа в России продолжалась. Это станет возможным, несмотря на санкции.

Силуанов отметил, что реализация новых проектов и завершение начатых является приоритетным направлением работы с НБР в России. Чтобы это осуществить, есть свои механизмы, подчеркнул министр.

Силуанов также рассказал, что обсуждается новый функционал банка, в том числе возможность создания платежной системы BRICS Pay.

Ранее стало известно, что Аргентина может присоединиться к Новому банку развития БРИКС. Возможно, это произойдет в августе этого года. Предложение будет обсуждаться на встрече управляющих банка в начале августа в Южной Африке.

Ранее в Германии оценили перспективы расширения БРИКС. Как указала представитель МИД ФРГ, в настоящее время якобы можно говорить о наличии определенных ограничений внутри организации, в том числе это касается сплоченности ее участников. Она также добавила, что Германия контактирует с отдельными участниками БРИКС, в частности, с Бразилией.