Решение ОПЕК+ привело к росту цен на нефть

После решения ОПЕК+ снизить добычу нефти с 2024 года, принятого накануне, мировые цены на топливо показали рост на международных торгах. Стоимость эталонной нефти марки Brent в начале торгов на бирже ICE поднималась на 2,8% до $78, 23 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Цена барреля американской марки WTI также росла — на 2,9%, до $73,81. К 18:59 мск показатели немного скорректировались, но положительная динамика котировок сохранилась.

«В воскресенье участники ОПЕК+ продлили действие соглашения о сокращении добычи до конца 2024 года с учетом недавнего добровольного снижения производства рядом стран. Решения альянса вызвали позитивный отклик в ценах на нефть. При этом Саудовская Аравия в июле дополнительно добровольно снизит добычу с 10 до 9 млн баррелей в сутки. Это сокращение может ускорить переход рынка к состоянию дефицита во второй половине 2023 года», — рассказал «Газете.Ru» инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Альянс ОПЕК+ договорился о том, что сократит общий уровень добычи нефти с 2024 года до 40,46 млн баррелей в сутки. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о продлении добровольного сокращения добычи нефти в России до конца 2024 года. По его словам, Москва продолжит добывать на 500 тыс. баррелей в день меньше предусмотренного квотой уровня. На 2024 год ее определили в 9,928 млн баррелей в сутки.