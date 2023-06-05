Стало известно, к какому сроку UBS хочет завершить сделку по поглощению Credit Suisse

Крупнейший банк Швейцарии UBS собирается к 12 июня завершить поглощение банка Credit Suisse. Об этом сообщается на сайте компании.

В публикации указали, что сделка будет завершена, если Комиссия по ценным бумагам и биржам США признает действительным распространяемое на акции регистрационное заявление. При этом UBS вправе выполнить или отказаться от условий сделки, который остались неразглашенными.

17 мая в документе, поданном UBS в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, сообщалось, что руководство UBS ожидает получить однократный доход в размере $34,8 млрд после слияния с Credit Suisse (CS). На размер выручки повлияло, в том числе снижение деловой репутации CS, что привело к сокращению стоимости банка.

До этого в ежеквартальной отчетности CS сообщалось, что по итогам первых трех месяцев текущего года швейцарский банк CS сумел получить прибыль в размере 12,8 млрд франков. Это произошло во многом благодаря списанию долговых обязательств на фоне слияния кредитной организации с UBS.