В США «тайный трейдер» заработал миллионы долларов на законе Байдена о дефолте

Неизвестный трейдер заработал $7,5 млн после того, как президент США Джо Байден объявил о соглашении по госдолгу, где одним из его пунктов была выдача разрешений на строительство газопровода Mountain Valley. За два дня до этого трейдер скупил 100 тыс. опционов строящей газопровод компании. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Неизвестный трейдер, купивший 100 тыс. колл-опционов на акции Equitrans Midstream Corp. — компании, которая участвует в строительстве замороженного газопровода Mountain Valley, — смог заработать около $7,5 млн после того, как президент США Джо Байден объявил о соглашении с республиканцами по закону о госдолге США. Одним из пунктов соглашения стало возобновление проекта газопровода, отметили в публикации.

По данным агентства, скупка акций за пару дней до соглашения может говорить о том, что информация о повышении уровня госдолга могла утечь. В Bloomberg указали, что когда проект газопровода был заморожен, акции Mountain Valley в 2022 году обвалились на 35%, а после решения Байдена по госдолгу резко подскочили на 49%.

3 июня Байден заявил, что ситуацию с госдолгом удалось урегулировать и тем самым избежать коллапса. Байден отметил, что кризиса удалось избежать благодаря законопроекту о повышении потолка госдолга в стране, но «ставки были высоки как никогда». Он добавил, что после принятия законопроекта о повышении потолка госдолга ни одна партия не получила того, что требовала, но народ Америки получил то, в чем нуждался.