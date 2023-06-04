В Вене начались официальные переговоры альянса ОПЕК+

В Вене стартовали официальные переговоры альянса ОПЕК+ после нескольких часов неформальных обсуждений. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на два источника в делегациях.

«Переговоры начались», — сказал один из них.

По словам другого источника, неофициальные обсуждения перешли во встречу всех глав делегаций ОПЕК+.

Как сообщал агентству делегат из ОПЕК+, страны-члены организации в неофициальном формате несколько часов обсуждали возможность дополнительного сокращения добычи нефти.

Ранее стало известно, что страны-члены ОПЕК+ намерены продлить соглашение на 2024 год, а Саудовская Аравия планирует еще раз добровольно снизить нефтедобычу.

Агентство Reuters 3 июня со ссылкой на источники сообщило, что на встрече 4 июня ОПЕК+ может рассмотреть вопрос очередного сокращения объема добычи нефти. Снижение объема добычи может составить 1 млн баррелей в сутки, указало агентство.

В рамках сделки страны ОПЕК+ снижают добычу нефти на 2 млн баррелей ежедневно до конца текущего года. В апреле ряд стран-членов альянса, в том числе Саудовская Аравия, заявили о добровольном сокращении сверх квот с мая — еще на 1,16 млн баррелей в сутки. Россия с марта сократила добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.