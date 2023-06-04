Стало известно, сколько Нацбанк Украины перечислил на нужды обороны

Нацбанк Украины (НБУ) перечислил более $680 млн на нужды обороны. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов Украины.

По данным ведомства, остаток средств на счете Министерства социальной политики Украины, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей, достигает 90,6 млн гривен ($2,4 млн).

Отмечается, что расходы Украины на оборону в 2022 году достигли $44 млрд, что означает рост в 6,4 раза за один год. При этом военная помощь Украине со стороны США составила в 2022 году $19,9 млрд.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес говорил, что Североатлантический альянс должен заставить своих членов увеличить военные расходы, если хочет эффективно «сдерживать Россию».

Он назвал одним из положительных результатов конфликта на Украине то, что более половины стран НАТО увеличили свои расходы на оборону.

18 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес говорил, что был бы счастлив стать новым генеральным секретарем Североатлантического альянса.