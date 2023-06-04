Стало известно о прибытии вице-премьера РФ Новака в Вену

Вице-премьер России Александр Новак прибыл в Вену для того, чтобы принять участие в министерской встрече ОПЕК+. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание министров альянса состоится 4 июня очно в Вене впервые с октября 2022 года. По словам источника ТАСС, участники ОПЕК+ будут рассматривать различные варианты по добыче нефти. Также речь может зайти и о сокращении производства топлива.

3 июня министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страны ОПЕК на переговорах 3 июня обсудят многие темы, и переговоры будут захватывающими.

Очередная полугодовая конференция стран ОПЕК стартует в Вене 3 июня. Страны рассмотрят, в частности, состояние мирового нефтяного рынка и возможные развития сделки ОПЕК+. Полноформатная встреча министров ОПЕК+ пройдет 4 июня. 3 июня Reuters со ссылкой на источники сообщил, что на встрече 4 июня ОПЕК+ может рассмотреть вопрос очередного сокращения объема добычи нефти. Снижение объема добычи может составить 1 млн баррелей в сутки, пишет агентство.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что Саудовская Аравия, которая де-факто является лидером ОПЕК, обратилась к России с просьбой соблюдать согласованные предложения по сокращению добычи нефти.