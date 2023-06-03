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В экономике Норвегии возникли проблемы из-за антироссийских санкций

Посол РФ Рамишвили заявил о проблемах в экономике Норвегии из-за антироссийских санкций

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Depositphotos

В норвежском Киркенесе может закрыться единственное градообразующее предприятие города – судоверфь Kimek, созданная для развития сотрудничества между Осло и Москвой. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на посла России в Норвегии Теймураза Рамишвили.

«Закрывается… Kimek…Судоремонтное предприятие, единственное крупное, у которого 90% заказов был ремонт, подготовка к путине российских рыбопромысловых судов. А их-то больше 50%», — отметил посол.

Осло столкнулся с рядом проблем из-за антироссийских санкций, сказал посол. Рамишвили уточнил, что норвежские бизнесмены активно инвестировали в Россию до введения ограничений. Сейчас проекты Осло замещают российские проекты, подытожил он. Тем не менее российско-норвежское сотрудничество продолжается, в том числе по управлению водными ресурсами Баренцева моря, уточнил посол.

Kimek, большую часть заказов которой составляют работы на российских промысловых судах, вероятно, будет вынуждена уволить часть рабочих из-за антироссийских санкций, которые запрещают оказывать услуги траулерам из России, сообщало издание Dagsavisen 16 мая. МИД Норвегии 12 мая разослал всем компаниям напоминание о том, что все услуги российским судам рассматриваются как нарушение санкций, что может привести к штрафам. В Kimek российским судам заходить было разрешено, но в рамках этой позиции министерства верфь оказалась в непростом положении. Официально претензии компании не предъявлялись.

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