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Саудовский министр сказал, что переговоры ОПЕК будут захватывающими

Министр энергетики Саудовской Аравии: на переговорах ОПЕК обсудят многое и захватывающее

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Reuters

Страны ОПЕК на переговорах 3 июня обсудят многие темы, и переговоры будут захватывающими. Об этом министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, отвечая на вопрос ТАСС о вопросах, которые планируется обсудить на заседании.

«Много всего. И захватывающе», — сказал министр.

Принц прибыл на заседание ОПЕК последним из представителей стран, входящих в организацию. Встреча началась с задержкой более чем на час.

Очередная полугодовая конференция стран ОПЕК стартует в Вене 3 июня. Страны рассмотрят, в частности, состояние мирового нефтяного рынка и возможные развития сделки ОПЕК+. Полноформатная встреча министров ОПЕК+ пройдет 4 июня. 3 июня Reuters со ссылкой на источники сообщил, что на встрече 4 июня ОПЕК+ может рассмотреть вопрос очередного сокращения объема добычи нефти. Снижение объема добычи может составить 1 млн баррелей в сутки, пишет агентство.

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак 25 мая заявил, что страны ОПЕК+ на встрече 4 июня определят, что лучше для нефтяного рынка, придерживаясь при этом вектора предыдущих решений. По его словам, основная задача встречи организации — совместное обсуждение состоянии нефтяного рынка, а также достижение дальнейшего консенсуса по дальнейшим действиям, которые необходимо реализовать для достижения сбалансированности. По словам Новака, Россия примет активное участие в дискуссии.

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