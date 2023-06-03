Саудовский министр сказал, что переговоры ОПЕК будут захватывающими

Страны ОПЕК на переговорах 3 июня обсудят многие темы, и переговоры будут захватывающими. Об этом министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, отвечая на вопрос ТАСС о вопросах, которые планируется обсудить на заседании.

«Много всего. И захватывающе», — сказал министр.

Принц прибыл на заседание ОПЕК последним из представителей стран, входящих в организацию. Встреча началась с задержкой более чем на час.

Очередная полугодовая конференция стран ОПЕК стартует в Вене 3 июня. Страны рассмотрят, в частности, состояние мирового нефтяного рынка и возможные развития сделки ОПЕК+. Полноформатная встреча министров ОПЕК+ пройдет 4 июня. 3 июня Reuters со ссылкой на источники сообщил, что на встрече 4 июня ОПЕК+ может рассмотреть вопрос очередного сокращения объема добычи нефти. Снижение объема добычи может составить 1 млн баррелей в сутки, пишет агентство.

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак 25 мая заявил, что страны ОПЕК+ на встрече 4 июня определят, что лучше для нефтяного рынка, придерживаясь при этом вектора предыдущих решений. По его словам, основная задача встречи организации — совместное обсуждение состоянии нефтяного рынка, а также достижение дальнейшего консенсуса по дальнейшим действиям, которые необходимо реализовать для достижения сбалансированности. По словам Новака, Россия примет активное участие в дискуссии.