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В России предложили увеличить число IT-льготников

«Ъ»: российские власти захотели распространить IT-льготы на профильные вузы

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Комитет Госдумы по информполитике, IT и связи обсуждает с рядом российских вузов и Минцифры инициативу расширить число IT-льготников высшими учебными заведениям, готовящими профильных специалистов. Если данное предложение будет одобрено на высшем уровне, подобные университеты получат льготы наравне с аккредитованными разработчиками программного обеспечения, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отраслевые источники.

По словам главы комитета Александра Хинштейна, для получения привилегий российские вузы должны соответствовать определенным требованиям. В число потенциальных льготников смогут попасть университеты, у которых доля студентов, обучающихся IT-специальностям, составляет не менее 50%, уточняется в статье.

«Ключевой интерес вузов заключается в том, чтобы с ее помощью предоставить преподавателям возможность отсрочки от мобилизации. Господин Хинштейн подтвердил это и уточнил, что вузы будут получать отсрочку от мобилизации или призыва по тому же механизму, что и IT-компании», — заключается в материале.

16 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, по которому все аккредитованные IT-компании смогут получить доступ к льготным кредитам по ставке до 3% годовых. Кредиты выдаются на проекты по цифровой трансформации на основе российских решений.

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