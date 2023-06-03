В России предложили увеличить число IT-льготников

Комитет Госдумы по информполитике, IT и связи обсуждает с рядом российских вузов и Минцифры инициативу расширить число IT-льготников высшими учебными заведениям, готовящими профильных специалистов. Если данное предложение будет одобрено на высшем уровне, подобные университеты получат льготы наравне с аккредитованными разработчиками программного обеспечения, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отраслевые источники.

По словам главы комитета Александра Хинштейна, для получения привилегий российские вузы должны соответствовать определенным требованиям. В число потенциальных льготников смогут попасть университеты, у которых доля студентов, обучающихся IT-специальностям, составляет не менее 50%, уточняется в статье.

«Ключевой интерес вузов заключается в том, чтобы с ее помощью предоставить преподавателям возможность отсрочки от мобилизации. Господин Хинштейн подтвердил это и уточнил, что вузы будут получать отсрочку от мобилизации или призыва по тому же механизму, что и IT-компании», — заключается в материале.

16 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, по которому все аккредитованные IT-компании смогут получить доступ к льготным кредитам по ставке до 3% годовых. Кредиты выдаются на проекты по цифровой трансформации на основе российских решений.