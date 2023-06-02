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Центробанк рассказал о максимальном притоке денег россиян на брокерские счета

ЦБ: россияне разметили на брокерских счетах максимальные ₽285 млрд в январе-марте

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Global Look Press

Чистый приток денег частных лиц на брокерские счета в январе-марте 2023 года составил 285 млрд руб., что стало максимумом с конца 2021 года. Это следует из «Обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг» Центробанка РФ.

Объем активов розничных инвесторов, которые инвесторы разместили у брокеров, достиг 7 трлн руб. В основном, россияне покупали акции и облигации. Доля акций компаний-резидентов в структуре активов россиян составила 30% и почти достигла уровня доли облигаций (32%). Доля иностранных активов снизилась на 2 процентных пункта до 28%. Это произошло благодаря выпуску замещающих облигаций и продаже иностранных акций на доступных площадках, говорится в документе.

Число клиентов на обслуживании у брокеров составило 24,5 млн человек. Средний размер счета вырос с 1,3 млн до 1,4 млн руб., без учета пустых счетов.

В то же время доля пустых счетов остается очень высокой. Только у каждого восьмого счета сумма активов превышает 10 тыс. рублей. Основная часть активов приходится на счета квалифицированных инвесторов, доля которых не превышает 2% от общего числа клиентов.

По данным Мосбиржи, розничные инвесторы стали преобладать в структуре торгов на Мосбирже еще в прошлом году. Их доля увеличилась с 41 до 81,5%, а количество достигло 25 млн человек по состоянию на апрель 2022 года. Этот тренд связан, с одной стороны, с уходом зарубежных инвесторов, а с другой — с падением доходности по вкладам.

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