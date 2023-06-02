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Россияне стали есть больше клубники, черешни и голубики

«Такском»: в России за год выросли продажи клубники, черешни и голубики

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Pexels

Россияне стали есть больше ягод, в стране на 34%, 9% и 6% соответственно увеличились продажи черешни, голубики и клубники. Об этом сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Такском».

По данным компании, средняя цена на черешню в этом мае составила 450 рублей за кг. Показатель за год вырос на 11%, отметили аналитики. В то же время средняя цена на клубнику по России в мае составила 475 рублей за кг.

«Также за год на 23% выросли продажи голубики и сливы (на 9%). А вот продажи винограда сократились на 4%», — следует из публикации.

Биолог и агроном Михаил Воробьев связал рост продаж клубники и черешни с увеличением посевных и посадочных площадей. По его прогнозам, в ближайшее время спрос на клубнику, черешню и вишню снижаться не будет, а на голубику может даже вырасти. Он пояснил, что голубику сейчас в основном импортируют из южных стран и российских регионов. Но как только будет урожай ягоды, цены пойдут вниз и спрос на нее вырастет, подытожил эксперт.

Исследование было проведено на основе статистики «Такском». Анализ включал выборку из 47 млрд кассовых чеков.

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