Банкиры предсказали самое долгое сохранение ключевой ставки в российской истории

На заседании совета директоров 9 июня Центробанк РФ оставит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых шестой раз подряд. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на проведенный ею консенсус-прогноз.

Представители 13 крупнейших российских банков, опрошенных газетой, сочли, что для повышения ставки сейчас оснований нет. Не наблюдается заметного ускорения инфляции, кроме того сезонное снижение цен на продовольствие сдержит общую инфляцию, отметили в кредитных организациях. При этом снижать ставку ЦБ также не будет из-за высоких рисков усиления инфляции во втором полугодии. Поэтому эксперты ожидают повышения ставки ближе к концу 2023 года.

Этот прогноз поддерживают в «БКС Мир инвестиций».

«Падение инфляции в предыдущие месяцы было вызвано эффектом очень высокой базы показателя прошлого года. К началу лета макроиндикатор снизился до минимумов с февраля 2020 года, к 2,3%. Но этот по сути технический эффект уже реализован, и ценовое дно, скорее всего, достигнуто. То есть ожидается ускорение роста цен, и годовая инфляция может приблизиться к 6%. Тем самым у ЦБ сейчас нет аргументов для смягчения денежно-кредитной политики, а значит, как минимум, ключевая ставка останется на уровне 7,5%», — сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Он также не исключил, что регулятор может повысить ставку на 0,25- 0,5 процентных пункта, учитывая данный фактор.

ЦБ удерживает ставку на уровне 7,5% годовых уже больше восьми месяцев. Если регулятор не изменит ее 9 июня, то к следующему заседанию 27 июля период паузы станет самым долгим в российской истории. Предыдущий рекорд в 10 месяцев был установлен в период с августа 2015 года по июнь 2016 года. Тогда показатель держался на уровне 11% годовых.