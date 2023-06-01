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Роспотребнадзор оценил ущерб экономике РФ от коронавируса

Роспотребнадзор оценил ущерб экономике РФ от коронавируса в 2022 году в 1,6 трлн рублей

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Александр Патрин/РИА «Новости»

Роспотребнадзор опубликовал доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в 2022 году», согласно которому ущерб экономике России от коронавируса в 2022 году составил порядка 1,6 трлн рублей.

При подсчете ущерба учитывались прямые медицинские расходы на лечение, потери рабочего времени в период лечения пациентов с COVID-19 и потери рабочего времени в случае летального исхода пациентов трудоспособного возраста.

По данным ЦНИИ Эпидемиологии, объем прямых медрасходов от заболеваемости коронавирусом составил 0,76 трлн рублей, при этом, по подсчетам ФОМС, они составили 1,3 трлн рублей. Разницу связали с разным набором объемов медицинской помощи, которые не могут быть учтены в методике.

Ранее издание LA Times сообщило, что экономический ущерб от коронавирусной пандемии в США приблизился к $14 трлн. За период с 2020-го по 2023-й одни только прямые расходы на обеспечение должной медицинской помощи гражданам составили порядка $214 млрд

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