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Стало известно, какие новые памятные монеты выпустил ЦБ

ЦБ решил выпустить памятные монеты, посвященные героям мультфильма «Смешарики»

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Банк России

Банк России 1 июня 2023 года выпустил в обращение памятные монеты, которые посвящены героям российского мультсериала «Смешарики». Об этом сообщается на сайте регулятора.

В пресс-релизе указали, что будут выпущены монеты из серебра с цветным покрытием номиналом 3 рубля и монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей с цветным и обычным покрытием. На оборотной стороне будут герои мультфильма «Смешарики» на фоне одного из домика главных героев.

ЦБ указал, что данная монета является законным средством платежа на территории России.

Смешарики — круглые жители Ромашковой долины из одноименного мультсериала, первая серия которого вышла в 2003 году.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин направил творческому коллективу мультсериала «Смешарики» поздравление с 20-летием проекта. Президент отметил профессионализм авторов проекта, весомый вклад в вопросы воспитания подрастающего поколения и актуальность поднимаемых тем, а также поблагодарил творческий коллектив за продолжение традиций отечественной мультипликации.

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