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Международные резервы России снова сократились

ЦБ сообщил о сокращении международных резервов России на $3 млрд за неделю

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Международные резервы РФ в период с 19 по 26 мая уменьшились на 0,5%, до $586,3 млрд. Об этом сообщается в материалах, опубликованных на сайте Банка России.

«Объем международных резервов по состоянию на 26 мая составил 586,3 млрд долларов США, сократившись за неделю на 3 млрд долларов США», — отметили в регуляторе.

25 мая ЦБ РФ сообщил, что объем международных резервов России за период с 12 по 19 мая уменьшился на $10,2 млрд и составил $589,3 млрд. Как уточнил регулятор, снижение объема резервов произошло в результате отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила.

До этого РИА Новости сообщили, что правительство Германии к 12 апреля заморозило российские активы на сумму 5,23 млрд евро. Весной Минфин РФ оценивал сумму замороженных на Западе международных резервов России в $300 млрд. Примерно в такую же сумму оценена сумма заблокированных в России активов Запада.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в перспективе возможен обмен акций, заблокированных в России, на ее ценные бумаги, которые заморожены на Западе. Но для этого нужна заинтересованность второй стороны, перспективы «тотального обмена» пока нет.

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