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Владельцам торговых центров могут изменить налогооблагаемую базу

Владельцы ТЦ попросили у властей не делать переоценку кадастровой стоимости объектов

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Владельцы торгцентров попросили у российских властей не совершать переоценку кадастровой стоимости объектов в этом году, так как это может привести к росту налогооблагаемой базы. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо вице-президента Союза торговых центров (СТЦ) Павла Люлина премьер-министру Михаилу Мишустину.

В СТЦ попросили не применять новую базу для налогообложения объектов недвижимости, полученную при переоценке в этом году кадастровой стоимости, если она будет выше предыдущей. Кроме того, при переоценке будут применять только затратный подход на основе расходов на строительство без учета сравнительного и доходного методов. Поэтому вполне вероятно, что кадастровая стоимость объектов значительно вырастет.

Эксперты рынка указали на то, что проблема роста налогооблагаемой базы коснется не только владельцев торговых центров, но и многих других собственников коммерческих помещений. Это, в свою очередь, отрицательно повлияет на ряде владельцев, что приведет к банкротству компаний. Однако сейчас оспорить кадастровую стоимость стало еще сложнее из-за ужесточения правил оспаривания в 2020 году.

Аналитики посчитали, что власти, скорее всего, не приостановят переоценку кадастровой стоимости коммерческих объектов, так как бюджет нуждается в пополнении. Кроме того, российские власти уже делали множественные послабления для бизнеса в период коронавируса.

29 мая депутат Госдумы, первый зампред комитета по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов заявил, что введение кадастрового налога на имущество предприятий заморожено на федеральном уровне.

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