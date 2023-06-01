Стало известно, что происходит с инфляцией в Европе

Предварительные оценки показали, что годовая инфляция в еврозоне в мае 2023 года уменьшилась до 6,1%. Об этом сообщается на сайте Евростата.

Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам мая замедлилась до 6,1% с 7% месяцем ранее. При этом аналитики ранее предсказывали, что инфляция замедлится до 6,3%.

По данным Евростата, в прошлом года за тот же период уровень инфляции в еврозоне составил 8,1%. При этом в 2023 году за май потребительские цены так и не изменились.

20 мая британский финансист Гай Хэндс заявил, что после Brexit экономическое состояние Британии ухудшилось, а деловые и инвестиционные перспективы заметно сократились.

До этого «Интерфакс», ссылаясь на аналитиков и участников рынка, сообщил, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) на фоне устойчиво высокой инфляции в валютном блоке вновь намерен повысить основные процентные ставки в еврозоне.

Ранее Евростат сообщил, что рост ВВП 20 стран еврозоны в первом квартале 2023 года замедлился до 1,3% в годовом выражении. Годовой показатель роста экономики за четвертый квартал 2022 года был равен 1,8%, в квартальном выражении была нулевая динамика.