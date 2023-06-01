Украина сохранила за собой важное преимущество в торговле с США

Власти США продлили временную отмену тарифов на импорт украинской стали еще на один год. До 2022 года Украина являлась 13-м по величине производителем стали в мире, при этом 80% продукции отправлялось на экспорт в зарубежные страны, включая Соединенные Штаты, сообщила министр торговли США Джина Раймондо.

Таким образом, американские власти намерены помочь Украине сохранить прибыль от экспорта важной для страны продукции. Сектор сталелитейной промышленности является важным в структуре украинского валового внутреннего продукта (ВВП), пояснила министр.

«За последний год Соединенные Штаты обеспечили столь необходимый рынок для стали, которую Украина может экспортировать. Поступая таким образом, американцы напрямую поддерживают народ Украины, многие из которых полагаются на сталелитейную промышленность Украины в плане своего экономического благополучия», — заключила Раймондо.

1 июня газета Financial Times со ссылкой на чиновников и дипломатов Евросоюза (ЕС) сообщила, что представители Европейской комиссии (ЕК) в настоящее время работают над планом финансовой помощи Украине до 2027 года. Речь идет о поддержке экономики страны на «десятки» миллиардов евро.