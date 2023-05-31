Стало известно условие, при котором Johnson & Johnson исключат из параллельного импорта

Продукция американского производителя контактных линз Johnson & Johnson будет исключена из перечня товаров для параллельного импорта, если компания сохранит прямые поставки в Россию. Об этом в ходе итоговой коллегии Минпромторга РФ заявил глава ведомства Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Когда наши дистрибьюторы убедятся и подтвердят то, что коллеги - производители Johnson & Johnson сохраняют свое производство и прямые поставки, мы всегда примем обратное решение и выведем из перечня данную продукцию», — отметил Мантуров.

По его словам, параллельный импорт необходим России для балансировки рынка. По мере того, как отечественные товары будут замещать западные, перечень товаров и брендов из списка будет сокращаться.

24 мая «Коммерсантъ FM» со ссылкой на заявления участников рынка сообщал, что России может грозить дефицит контактных линз. Речь идет о том, что американские поставщики лекарственных и гигиенических товаров Johnson & Johnson, которым в том числе принадлежат Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes, начали рассылать игрокам рынка уведомления о приостановке импорта своей продукции в РФ.

Позже Johnson & Johnson (J&J) заявили, что продолжают обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue. В компании добавили, что основной приоритет J&J – обеспечение продукцией клиентов из разных стран.