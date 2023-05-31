Западные санкции обернулись для России неожиданной пользой

Западные санкции принесли России неожиданную помощь. Речь идет о том, что благодаря ограничениям российская сторона смогла адаптировать свою экономику и создать новый экономический блок с привлечением развивающихся стран. Об этом пишет Nihon Keizai со ссылкой на профессора Ивана Целищева.

Спецоперация на Украине привела к новому расколу между Западом и развивающимися странами. В то время как развитые державы взяли инициативу по введению жестких санкций против Москвы, многие государства с формирующимся рынком за пределами Европы не просто придерживаются обратной политики, но и пытаются расширить торговлю с Россией. В этом отношении российская сторона смогла создать новый экономический блок, который противостоит Западу, отметил Целищев.

По его словам, на сегодняшний день не найден выход из украинского кризиса. Поэтому России остается, в качестве единственной эффективной экономической меры, расширять связи с новыми развивающимися рынками. В свою очередь такие шаги Москвы могут изменить весь глобальный рынок.

Он добавил, что после введения санкций Россия серьезно увеличила объемы торговли с Китаем, Индией и Турцией. При этом дешевые российские энергоресурсы помогают экономическому подъему развивающихся стран.

29 мая президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил, что Россию невозможно «отключить» от мировой экономики. По словам Торрембини, для того, чтобы понять, что РФ невозможно «выключить», нужно всего лишь посмотреть на географическую карту и увидеть, насколько Россия огромное государство.