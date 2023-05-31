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Стало известно, как работодатели в России относятся к возможности повышения зарплат

HeadHunter: 53% работодателей в России планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2023 году

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Pixabay

Более половины (53% от 440 компаний, принявших участие в опросе) работодателей на российском внутреннем рынке планируют повысить зарплаты сотрудникам. Речь идет в основном о фирмах, представляющих сферы IT, строительства и недвижимости, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования аналитиков рекрутинговой платформы HeadHunter.

При этом 56% фирм-респондентов отметили, что собираются увеличить фонд оплаты труда с целью дальнейшего увеличения зарплат сотрудникам. В то же время о планах сократить оклады работникам сообщили только 3% опрошенных компаний, уточняется в статье.

«Больше половины работодателей (53%) планируют в 2023 г. увеличить зарплаты своих сотрудников. Каждая вторая опрошенная компания (56%) заявила, что планирует увеличить фонд оплаты труда на 5–15%. Сократить расходы на зарплаты собираются лишь 3% работодателей», — говорится в материале.

Почти две трети компаний, в руководстве которых сообщили о намерении сократить зарплаты сотрудникам, планируют снизить оклады и бонусы работникам на 5–15%. Речь в данном случае идет в большей степени о фирмах из области розничной торговли и финансовых технологий, заключается в заметке.

30 мая газета «Известия» со ссылкой на исследование Русской школы управления (РШУ) и сервиса учета финансов «ПланФакт» сообщила, что большинство (74,1%) опрошенных представителей российского малого бизнеса стали больше платить сотрудникам в этом году. Речь идет о зарплатах и премиях.

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