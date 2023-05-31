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Ловозерский ГОК передали «Росатому»

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Павел Бедняков/РИА Новости

«Росатом» получил контролирующую долю в уставном капитале «Ловозерского горно-обогатительного комбината» (ЛГОК), сообщает пресс-служба горнорудного дивизиона госкорпорации.

Такое решение было принято по распоряжению правительства РФ №809-р.

«Работники предприятия и российские производители редкоземельной продукции ждали этого решения. Можно сказать, что неопределенность дальнейшей судьбы комбината тормозила развитие целой отрасли», - рассказал председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов Руслан Димухамедов.

Судьба стратегического предприятия была неопределенной с конца 2014 года, когда ЛГОКом в результате незаконных сделок удалось завладеть частным лицам и кипрскому оффшору. Затем по иску Федеральной антимонопольной службы постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда в доход Российской Федерации были взысканы доли в уставном капитале ЛГОКа.

Генеральным директором ЛГОКа назначен Владимир Федяков.

«Перед новой управленческой командой стоят амбициозные задачи по восстановлению актива, обновлению производственных мощностей, созданию благоприятных и безопасных условий труда, повышению вовлеченности персонала, привлечению молодых специалистов», — рассказал он.

Он также отметил, что горнорудный дивизион «Росатома», в состав которого войдет ЛГОК, обладает уникальными компетенциями и осуществляет весь комплекс работ: от геологоразведки до вывода производственных объектов из эксплуатации.

«Росатом» станет собственником полного цикла – от добычи до производства – редкоземельных металлов.

«Это решение не случайно. Именно «Росатом» принимает активное участие в работе по обеспечению сырьевого суверенитета страны, обеспечивая собственные нужды и других отечественных производителей редкими и редкоземельными металлами. Предприятиями горнорудного дивизиона обеспечивается добыча скандия, титана и циркония, готовится освоение месторождения лития», — отметил руководитель горнорудного дивизиона «Росатома» Владимир Верховцев.

Он подчеркнул, что внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволит «Росатому» занять новые ниши на рынке редкоземельных материалов, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

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