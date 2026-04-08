Золото может подорожать почти на 40% к концу года

Финансист Мольдерф: к концу года грамм золота подорожает почти на 40%
Цены на золото в ближайшее время будут сильно колебаться. К концу года грамм металла подорожает на 36,3% и будет стоить 16 тыс. рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» гендиректор сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф.

«В ближайшее время рынок, вероятно, останется волатильным. Переломным моментом станет изменение ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Как только начнется деэскалация или восстановится логистика через Ормузский пролив, цены на нефть пойдут вниз, а инфляционное давление на Федеральную резервную систему ослабнет. В этих условиях у золота появится пространство для быстрого восстановления. Ряд аналитиков допускает рост к уровням около 16 тыс. рублей за грамм в течение года. Отдельный фактор поддержки — центральные банки. Польша, Казахстан и Бразилия продолжают наращивать резервы, и текущее снижение цен может стать для них удобной точкой входа», — отметил Мольдерф.

В таких условиях снижение цен на золото можно рассматривать как возможность для покупки, а не сигнал к продаже металла, считает финансист. По его словам, речь идет не о попытке угадать дно, а о входе в актив с долгосрочным горизонтом. Из двух ключевых товарных активов — нефти и золота — именно золото сохраняет наибольший потенциал для восстановления и роста в перспективе, заключил Мольдерф.

По данным ЦБ на 7 апреля, грамм золота стоит 11742,9 рубля.

Ранее в США заявили о тяжелых последствиях войны в Иране.

 
