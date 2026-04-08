Лавров рассказал, чего Россия желает Ближнему Востоку

Евгений Биятов/РИА Новости

Российская сторона желает Ближнему Востоку умиротворения, основанного на балансе интересов всех стран региона. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

Дипломат прокомментировал ситуацию в ходе выступления на заседании Совета глав субъектов России при внешнеполитическом ведомстве.

«Мы желаем, конечно, умиротворения Ближнего Востока на основе баланса интересов всех без исключения стран региона — и Ирана», — сказал Лавров.

В конце февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Исламская Республика стала наносить удары с помощью ракет и беспилотников по территории еврейского государства и американским базам на Ближнем Востоке. Боевые действия продолжались больше месяца, 7 апреля хозяин Белого дома Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии между Вашингтоном и Тегераном. Президент Соединенных Штатов принял план Ирана из 10 пунктов, которые «являются приемлемой основой для переговоров». В свою очередь, Исламская Республика согласилась разблокировать Ормузский пролив.

10 марта президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с коллегой из Ирана Масудом Пезешкианом подтвердил принципиальную позицию российской стороны по поддержке скорейшей деэскалации на Ближнем Востоке.

Ранее в США предупредили о готовности вернуться к силовому сценарию по Ирану.

 
