Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Наука

Названа простая ежедневная привычка для укрепления здоровья сердца

Shutterstock

Нерегулярное время отхода ко сну может значительно повышать риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, выяснили ученые из Университета Оулу. Работа опубликована в журнале BMC Cardiovascular Disorders.

Исследователи проанализировали данные 3231 человека в возрасте 46 лет. В течение недели их сон отслеживали с помощью носимых устройств, а затем ученые оценили, как режим сна связан с риском инфаркта и инсульта в последующие десять лет.

Оказалось, что среди людей, которые спали меньше восьми часов в сутки, нерегулярный режим сна удваивал риск серьезных сердечно-сосудистых событий по сравнению с теми, кто ложился спать примерно в одно и то же время.

Особенно важным фактором оказалось именно время отхода ко сну, а не пробуждения. У участников с нерегулярным режимом разброс во времени засыпания достигал в среднем 108 минут за неделю, тогда как у «регулярных» — около 33 минут.

«Наши результаты показывают, что регулярность отхода ко сну может играть важную роль для здоровья сердца», — отметила соавтор работы Лаура Науха.

Связь объясняют нарушением циркадных ритмов — внутренних биологических часов организма. Если человек каждый день ложится спать в разное время, это может сбивать процессы восстановления, в том числе в сердечно-сосудистой системе. При этом эффект наблюдался только у тех, кто недосыпает. У людей, спящих около восьми часов, нерегулярность режима не приводила к росту риска.

Авторы подчеркивают, что регулярный режим сна — один из простых способов снизить риски. Учитывая, что сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в мире, такие факторы образа жизни могут играть ключевую роль в профилактике.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!