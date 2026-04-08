Названа простая ежедневная привычка для укрепления здоровья сердца

BMC: привычка ложиться спать в одно и то же время укрепляет здоровье сердца

Нерегулярное время отхода ко сну может значительно повышать риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, выяснили ученые из Университета Оулу. Работа опубликована в журнале BMC Cardiovascular Disorders.

Исследователи проанализировали данные 3231 человека в возрасте 46 лет. В течение недели их сон отслеживали с помощью носимых устройств, а затем ученые оценили, как режим сна связан с риском инфаркта и инсульта в последующие десять лет.

Оказалось, что среди людей, которые спали меньше восьми часов в сутки, нерегулярный режим сна удваивал риск серьезных сердечно-сосудистых событий по сравнению с теми, кто ложился спать примерно в одно и то же время.

Особенно важным фактором оказалось именно время отхода ко сну, а не пробуждения. У участников с нерегулярным режимом разброс во времени засыпания достигал в среднем 108 минут за неделю, тогда как у «регулярных» — около 33 минут.

«Наши результаты показывают, что регулярность отхода ко сну может играть важную роль для здоровья сердца», — отметила соавтор работы Лаура Науха.

Связь объясняют нарушением циркадных ритмов — внутренних биологических часов организма. Если человек каждый день ложится спать в разное время, это может сбивать процессы восстановления, в том числе в сердечно-сосудистой системе. При этом эффект наблюдался только у тех, кто недосыпает. У людей, спящих около восьми часов, нерегулярность режима не приводила к росту риска.

Авторы подчеркивают, что регулярный режим сна — один из простых способов снизить риски. Учитывая, что сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в мире, такие факторы образа жизни могут играть ключевую роль в профилактике.

