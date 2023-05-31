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Российских аграриев обеспечат запчастями для сельхозтехники

Абрамченко поручила Минпромторгу включить в параллельный импорт запчасти для сельхозтехники

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Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко поручила Министерству промышленности и торговли совместно с Министерством сельского хозяйства рассмотреть вопрос включения в список товаров для параллельного импорта запчастей для сельхозтехники, передает ТАСС.

Отмечается, что такое решение необходимо для своевременного обеспечения аграриев запасными частями в период проведения сезонных полевых работ.

Ранее сообщалось, что в Совфеде предложили разрешить прокат кино из «недружественных» стран без лицензии.

Газета «Известия» писала, что наиболее востребованной продукцией, которую предприниматели ввозят на российский рынок по параллельному импорту, оказалась электроника. В данном сегменте такую схему поставок выбирают 41% бизнесменов.

Также почти 70% россиян хотели бы приобрести автомобиль, ввезенный по параллельному импорту.

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