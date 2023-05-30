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«Детский мир» объявил о запуске программ приобретения акций

Российский ретейлер «Детский мир» завершил процедуру реорганизации

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Российский ретейлер «Детский мир» завершил процесс реорганизации, а «дочки» запустили программы покупки акций у акционеров. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«Детский мир» информирует, что в рамках реализации плана поэтапной трансформации компании в частный бизнес, завершена процедура реорганизации компании в форме выделения из нее 100% дочерней операционной компании - ООО «ДМ». В качестве следующего шага планируемой трансформации дочерние общества компании запустили программы приобретения обыкновенных акций ПАО «Детский мир» у акционеров компании», — отметили в публикации.

По данным компании, акции будут покупаться по 71,5 рубля за штуку, что соответствует цене выкупа акций после реорганизации. Причем компании-нерезиденты из недружественных стран могут продать акции по 71,5 рубля с получением средств на счета типа «С». Также можно продать акции по 60,77 рубля за акцию на указанные счета, минуя счета типа «С».

В пресс-службе добавили, что после того, как компания закончит обязательное предложение, она может быть ликвидирована, если будут приняты все необходимые корпоративные решения.

В начале мая консорциум инвесторов во главе с основателем «Кораблика» Алексеем Зуевым стал владельцем 29,9% уставного капитала «Детского мира».

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