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Стало известно, когда «дочки» ГТЛК в Ирландии смогли избежать ликвидации

Bloomberg: «дочки» российской ГТЛК в Ирландии избежали ликвидации в «последнюю минуту»

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Artur Widak/Global Look Press via ZUMA Press

Две дочерние компании лизингодателя ГТЛК в Ирландии могли быть ликвидированы из-за требования кредиторов. Однако в последний момент была подана заявка на экспертизу по спасению. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В Ирландии две российские компании, GTLK Europe и GTLK Europe Capital Dac (дочерние структуры АО «Государственная транспортная лизинговая компания», ГТЛК),«в последнюю минуту» перед возможной ликвидацией подали заявку на экспертизу по спасению, отметили в публикации.

По данным агентства, в пятницу компании подали заявку на назначение проверяющих для проведения экспертизы. Она проводится для проблемных фирм, но у которых еще есть потенциал жизнеспособности.

В свою очередь эксперты считают это событие уникальным и достаточно подозрительным, так как ранее российские компании сообщали недостоверную информацию о платежеспособности. Поэтому своими действиями ответчики собираются, вполне вероятно, сорвать или отсрочить момент ликвидации.

В начале декабря РБК писал, что российские компании с иностранным участием, а также филиалы зарубежных фирм, которые пытаются ликвидировать свой бизнес в России, не могут уйти из-за трудностей при взаимодействии с ФНС.

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