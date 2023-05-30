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S8 Capital приобрела предприятие по производству шин

«Ъ»: группа S8 Capital приобрела 100% акций российского производителя шин «Кордиант»

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Группа S8 Capital Армена Саркисяна закрыла сделку по покупке 100% акций российского АО «Кордиант». В итоге компания получила три предприятия в Омске и Ярославле. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на сообщение холдинга.

S8 Capital купила еще один шинный актив — компания закрыла сделку по покупке 100% акций АО «Кордиант». В периметр сделки вошли две производственные площадки в Ярославле и Омске, на которых располагаются три завода, а также центр НИОКР «Интайр» и центр ремонта оборудования. При этом сумма самой сделки не указывается.

Аналитики посчитали, что с учетом данных ранее публикованных отчетов АО «Кордиант» EBITDA может составлять около 5,5-6 млрд рублей. Общая же оценка компании с использованием среднерыночных мультипликаторов может быть на уровне 16,5-24 млрд рублей.

По словам экспертов, рынок шин в России достаточно перспективен. Причем потенциал роста есть не только за счет широкого доступа к искусственному каучуку, но и за счет емкости самого рынка. Кроме того, в странах СНГ со временем будет наращиваться производство автомобилей, что может говорить о потенциальном росте поставок.

26 мая в сообщении организации указывалось, что компания Michelin, которая занималась производством автомобильных шин в подмосковном Давыдове, продала российский бизнес. Покупателем российских активов стала компания Power International Tires (ООО «Пауэр Интернэшнл-шины»). Дистрибьютору перешли шинный завод и фирма Camso CIS (ООО «Камсо Си-Ай-Эс»), которая специализируется на торговле шинами и гусеницами для спецтехники.

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