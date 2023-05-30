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Байден убежден, что законопроект о повышении потолка госдолга США будет принят

Президент США Байден убежден в принятии законопроекта о повышении потолка госдолга страны

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден после консультаций с членами конгресса сообщил о своей уверенности, что законопроект о повышении потолка госдолга США с целью предотвращения дефолта в стране будет принят, передает ТАСС.

Глава государства ответил журналистам на вопрос о перспективах принятия данного законопроекта перед вылетом из Вашингтона в штат Делавэр. По его словам, он переговорил с рядом членов конгресса, включая лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла.

«У меня очень хороший настрой относительно этого (...) Я говорил со многими людьми, и впечатление хорошее. Увидим, когда начнется голосование», — заявил Байден.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сказал, что президент США Джо Байден и спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти договорились о повышении госдолга США, но это лишь временное решение.

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