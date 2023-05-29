Российский рынок новостроек назвали «субсидийным наркоманом»

Рынок новостроек в России фактически превратился в «наркомана», который требует постоянного увеличения дозы «субсидий». Господдержка рынка через субсидирование ипотеки «надувает ценовой пузырь», делая жилье все более недоступным для граждан, и от подобной практики лучше отказаться. Об этом РБК сообщили эксперты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (IRN).

Аналитики отметили, что субсидирование ипотеки приводит к росту цен на жилье, что противоречит заявленной цели программы. В качестве примера эксперты привели запуск программы льготной ипотеки в 2020 году со ставкой 6,5%. Программа была запущена, но эффект от нее был нивелирован ростом цен на новостройки. По мнению аналитиков, субсидирование было нужно весной прошлого года, когда ЦБ поднял ключевую ставку до 20% и банки почти перестали выдавать ипотеку.

Сейчас ситуация стабилизировалась, поэтому нужды в субсидировании нет, считают в IRN: это приведет к снижению цен на жилье. Отказ от субсидирования рынка не повлечет серьезных последствий для застройщиков, уверены IRN. А коррекция цен на 10–30% является нормой, и застройщики к этому должны быть готовы, уточнили в IRN.

Программа льготной ипотеки на новостройки была запущена правительством в 2020 году для поддержки российского рынка новостроек. Первоначально она была рассчитана на несколько месяцев, но затем не раз продлевалась и продолжает действовать до 1 июня 2024 года.

В мае СМИ сообщали, что повышение с 1 мая надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, выдаваемым на покупку квартир в новостройках, рост ставок по долгосрочным ОФЗ до 11% и инициатива распространения льготной программы по ипотеке на вторичный рынок могут привести к росту ипотечных ставок. В мае ипотека уже подорожала в МКБ, Совкомбанке и банке «Санкт-Петербург».