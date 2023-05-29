В конгрессе раскритиковали соглашение Байдена — Маккарти о повышении потолка госдолга США

Президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти согласовали окончательный вариант документа об увеличении потолка госдолга США, передает ФАН.

Законопроект, который занимает 99 страниц, повышает лимит задолженности на два года и ужесточает требования к работе федеральных программ государственной помощи.

Кроме того, документ ограничивает расходы на оборону на уровне 886 миллиардов долларов на 2024 и 895 миллиардов на 2025 финансовый год. Ассигнования на медицинское обслуживание ветеранов, а также другие необязательные статьи бюджета останутся на уровне 2023 года.

Кроме того, проект закона включает меры по упрощению и ускорению выдачи лицензий и строительству инфраструктурных проектов, связанных с добычей и транспортировкой ископаемых энергоносителей, на чем настаивали республиканцы и отдельные конгрессмены от Демократической партии.