Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В конгрессе раскритиковали соглашение Байдена — Маккарти о повышении потолка госдолга США

Президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти согласовали окончательный вариант документа об увеличении потолка госдолга США, передает ФАН.

Законопроект, который занимает 99 страниц, повышает лимит задолженности на два года и ужесточает требования к работе федеральных программ государственной помощи.

Кроме того, документ ограничивает расходы на оборону на уровне 886 миллиардов долларов на 2024 и 895 миллиардов на 2025 финансовый год. Ассигнования на медицинское обслуживание ветеранов, а также другие необязательные статьи бюджета останутся на уровне 2023 года.

Кроме того, проект закона включает меры по упрощению и ускорению выдачи лицензий и строительству инфраструктурных проектов, связанных с добычей и транспортировкой ископаемых энергоносителей, на чем настаивали республиканцы и отдельные конгрессмены от Демократической партии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях