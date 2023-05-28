В России назвали опасным затягивание переговоров по судьбе госдолга США

Попытки властей США предотвратить дефолт по выплатам по американскому государственному долгу, с большой долей вероятности, не приведут к значимым результатам. Напротив, отсутствие окончательного решения по дальнейшей судьбе госдолга может стать опасным для мировой экономики, так как приведет лишь к росту объемов долговых обязательств, приводит слова кандидата экономических наук Владимира Григорьева «Лента.ру».

«Для мировой экономики существует опасность от предотвращения дефолта в Соединенных Штатах. Ситуация будет ухудшаться, потому что сохраняется эта порочная модель наращивания долга. Это уже тот объем, который невозможно вернуть. В будущем это снова аукнется. Это однозначно», — заявил Григорьев.

По его словам, сейчас трудно определить точное время, когда власти США могут объявить о дефолте по выплатам по долговым обязательствам. Это обусловлено тем, что американская экономика по-прежнему остается крупнейшей в мире, а доллар сохраняет за собой статус глобальной резервной валюты.

28 мая агентство Bloomberg сообщило, что фискальная политика (стратегия в области государственных расходов и налогов) властей США серьезно сбилась с пути на фоне затягивания переговоров по дальнейшей судьбе государственного долга. Несмотря на относительно низкие показатели безработицы и постепенное восстановление деловой активности объемы госрасходов по-прежнему превышают уровень доходов.