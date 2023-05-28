WSJ узнала о претензиях Саудовской Аравии к России из-за объемов добычи нефти

Саудовская Аравия, которая де-факто является лидером ОПЕК, обратилась к России с просьбой соблюдать согласованные предложения по сокращению добычи нефти. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как говорится в публикации, Эр-Рияд недоволен, что Россия не придерживается обещанного российскими властями уровня сокращения добычи нефти. В Международном энергетическом агентстве также заявили, что в апреле страна не сократила ее на 500 тыс. баррелей в сутки.

По словам источников WSJ, «трения между двумя крупнейшими производителями нефти в мире» становятся все более очевидны в преддверии встречи стран министров ОПЕК+. Она пройдет в Вене 4 июня. Альянс собирается обсудить производственную политику на вторую половину 2023 года.

Решение сократить добычу нефти ОПЕК+ принял в начале апреля. Россия и Саудовская Аравия решили снизить объем добычи на 500 тыс. баррелей в сутки.

Согласно статистическим данным Организации стран-экспортеров нефти, по итогам марта текущего года Россия снизила уровень добычи нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. За первый месяц весны показатель составил 9,7 млн баррелей в сутки, в феврале планка находилась на отметке 10 млн б/c.

4 мая вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что в настоящее время Россия сокращает объемы суточной добычи нефти на 500 тыс. баррелей относительно февральских показателей.