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Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к банку БРИКС

Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к банку БРИКС в качестве нового члена

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Amr Nabil/AP

Саудовская Аравия ведет переговоры о том, чтобы присоединиться к Новому банку развития БРИКС в качестве его нового члена. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на заявление организации.

«На Ближнем Востоке мы придаем большое значение Королевству Саудовской Аравии и в настоящее время ведем с ним квалифицированный диалог», — заявили представители Нового банка развития БРИКС изданию.

Как отмечает Financial Times, вступление Саудовской Аравии в организацию укрепит связи между членами банка, созданного «крупнейшими развивающимися экономиками мира в качестве альтернативы бреттон-вудским учреждениям под руководством Запада».

Ранее шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что в последнее время немало мировых государств стали направлять официальные и неформальные запросы на присоединение к организации.

БРИКС официально включает в себя пять постоянных членов — Бразилия, Китай, Россия, Индия, ЮАР. Кандидатами на вступление в организацию в настоящее время являются Аргентина, Алжир и Иран. По словам представителей БРИКС, желание присоединиться к группе изъявили еще множество государств, в том числе Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет.

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