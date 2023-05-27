В Еврокомиссии назвали сумму замороженных активов россиян

По состоянию на конец мая в Евросоюзе (ЕС) заморожено €24,1 млрд частных средств россиян, попавших под санкции. Об этом пишет Welt am Sonntag со ссылкой на Европейскую комиссию (ЕК).

По информации издания, до декабря 2022 года ЕС заморозил российских частных активов на сумму €18,9 млрд. К концу мая стоимость замороженных средств олигархов составила $24,1 млрд.

Уточняется, что на данный момент под санкции попали средства 1473 российских бизнесменов и 205 компаний.

Ранее заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Полякова заявляла, что российские банки начали избавляться от заблокированных активов. Представитель ЦБ пояснила, что один из банков уже вывел с баланса замороженные активы: было создано новое юрлицо, на него были переведены заблокированные активы и обязательства перед иностранными кредиторами.

До этого сообщалось, что представители парламентской группы ХДС/ХСС в бундестаге обратились к правительству Германии с вопросом — сколько активов Банка России было заморожено и есть ли возможность направить их на поддержку Украины.