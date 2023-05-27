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В Международном валютном фонде указали на риски усугубления кризиса в США

МВФ: крах крупных банков приведет к серьезным проблемам финансовой стабильности в США

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Mary Altaffer/AP

Банкротство ряда крупных инвестиционных банков в США, включая Silicon Valley Bank (SVB), могут стать прелюдией к более серьезным проблемам финансовой стабильности. Отток вкладчиков и капитала к настоящему времени оказал лишь умеренный эффект на кредитные условия, однако в дальнейшем ситуация может измениться в худшую сторону, сообщается на сайте Международного валютного фонда (МВФ).

«Недавние банкротства крупных банков, не действующих на международном уровне, которые пока оказали лишь незначительное влияние на условия кредитования, потенциально могут стать прелюдией к более серьезным и укоренившимся системным проблемам финансовой стабильности», — говорится в материале.

Замедление деловой активности в США может ускориться на фоне ужесточения денежно-кредитной политики руководства Федеральной резервной системы (ФРС), укрепления курса доллара. При этом ухудшение финансовой стабильности в Штатах может стать предпосылкой к усилению кризиса в других странах мира, заключается в статье.

27 мая агентство РИА Новости со ссылкой на доклад Совета экономических консультантов Белого дома сообщило, что в случае объявления дефолта по выплатам по государственному долгу американский фондовый рынок может обрушиться на 45%. Кроме того, при подобном сценарии объем валового внутреннего продукта (ВВП) США сократится на 6,1%, а рабочих мест лишатся 8,3 млн человек.

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