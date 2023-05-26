Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Финансовые резервы Минфина США могут истощиться к 9 июня

Экономисты Goldman Sachs предрекли полное истощение средств Минфина США к 9 июня

close
100%
Global Look Press

Финансовые резервы министерства финансов США могут закончиться уже к 9 июня 2023 года. Об этом заявили экономисты банка Goldman Sachs Алек Филлипс и Тим Крупа, передает MarketWatch.

Резервы средств Минфина США будут на уровне $30 млрд к 2 июня, и уже полностью закончатся к 9 июня. При этом вероятность наступления сделки, которая предусматривает очередной рост потолка госдолга, составляет примерно 80%.

В публикации указали, что экономисты Goldman Sachs также дают вероятность в 10%, что конгресс не сможет принять меры вовремя.

Ранее в пятницу финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что дефолт, который может произойти в США 1 июня, может привести к значительному снижению курса доллара, что, в свою очередь, может негативно отразиться на российской экономике.

До этого президент США Джо Байден заявил, что дефолта в стране не будет. Он также однозначно заявил, что на переговорах, которые он проводит со спикером палаты представителей Кевином Маккарти, они обсуждают то, как будут выглядеть контуры бюджета, а не обсуждают дефолт.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях