Финансовые резервы Минфина США могут истощиться к 9 июня

Финансовые резервы министерства финансов США могут закончиться уже к 9 июня 2023 года. Об этом заявили экономисты банка Goldman Sachs Алек Филлипс и Тим Крупа, передает MarketWatch.

Резервы средств Минфина США будут на уровне $30 млрд к 2 июня, и уже полностью закончатся к 9 июня. При этом вероятность наступления сделки, которая предусматривает очередной рост потолка госдолга, составляет примерно 80%.

В публикации указали, что экономисты Goldman Sachs также дают вероятность в 10%, что конгресс не сможет принять меры вовремя.

Ранее в пятницу финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что дефолт, который может произойти в США 1 июня, может привести к значительному снижению курса доллара, что, в свою очередь, может негативно отразиться на российской экономике.

До этого президент США Джо Байден заявил, что дефолта в стране не будет. Он также однозначно заявил, что на переговорах, которые он проводит со спикером палаты представителей Кевином Маккарти, они обсуждают то, как будут выглядеть контуры бюджета, а не обсуждают дефолт.