В Британии отказались страховать индийские танкеры с российской нефтью

Британский страховой рынок Lloyd's of London запланировал отказаться от страховки танкерного флота индийской компании Gatik Ship mаnagement с 3 июня, который стал крупнейшим перевозчиком нефти из России. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление страхового рынка.

«Регистр Lloyd's стремится соблюдать санкционные правила в отношении торговли российской нефтью. Мы отказываемся от предоставления услуг любым судам, которые нарушают санкции», — отметили в заявлении.

В публикации указали, что отказ от страхования может коснуться 21 из 36 танкеров индийской компании. При этом еще в апреле отказ от страхования танкеров Gatik получила от American Club.

По данным агентства, в 2023 году Gatik стала самым крупным перевозчиком нефти из России в Индию. В период с января по апрель было перевезено около 2,76 млн тонн энергоносителей.

13 мая американское издание Politico написало, что Евросоюз (ЕС) панирует ввести санкции, нацеленные на борьбу с российским «теневым флотом» танкеров, при помощи которых тайно осуществляют транспортировку нефти из России.

До этого Der Spiegel, ссылаясь на данные доклада Киевской школы экономики (KSE), написал, что Россия продолжает легко обходить потолок цен на нефть и продает топливо через порт Козьмино.