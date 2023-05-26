Сбер стал победителем национальной премии «Наш вклад»

Сбер вошел в число победителей национальной премии «Наш вклад» и получил награду за первое место в номинации «Госкорпорации и госкомпании», сообщает пресс-служба банка.

Премия отмечает роль социально ответственного бизнеса и некоммерческих организаций (НКО) в достижении национальных целей и реализации нацпроектов.

Сбер представил на премию 11 своих ESG-инициатив в поддержку четырех национальных проектов: «Культура», «Образование», «Демография» и «Экология».

«Сбер — одна из крупнейших компаний России. Наши проекты, ставшие лауреатами премии, вносят значительный вклад в общее дело. Потому что для нас приоритетно все, что связано с человеком, его здоровьем, образованием, культурой, средой проживания, жизненным укладом и окружением», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Победителями первой национальной премии «Наш вклад» стали семь, а финалистами – 129 российских компаний, представляющих бизнес и НКО. Все они официально получили статус «Партнер национальных проектов».

«Сегодня бизнес вносит значительный вклад в развитие экономики страны. Задает ориентиры и, что немаловажно, демонстрирует высокую социальную ответственность. Государство это видит и ценит», — заявил первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов.

Церемония награждения состоялась в Москве 25 мая.